Christian Domínguez: Jazmín Pinedo lo tildó de 'cobarde' por huir de la prensa [VIDEO]

La conductora de ‘Espectáculos’, Jazmín Pinedo, calificó de ‘cobarde’ y ‘mentiroso’ a Christian Domínguez, luego de que el cantante prohibió que la prensa se le acerque o suba al escenario durante una presentación que tuvo su agrupación en la fiesta de San Juan.

“Pero qué cobarde, todo eso por no contestar una simple pregunta. Tanto miedo tiene de que se descubra algo, qué oculta, qué esconde. Él mismo dice que está cansado de ese show, pero es el show que generas tú y la mujer que está a tu costado (Isabel Acevedo). Esa mujer que fue señalada como la otra en su momento, cuando una mujer (Karla Tarazona) salió llorando a contar que su familia se había hecho pedazos. Eso es patético, es vergonzoso”, sostuvo Jazmín Pinedo.

Asimismo, Jazmín Pinedo puso en tela de juicio la veracidad de Christian Domínguez. “Nadie quita que sea buen cantante, pero últimamente la gente no tiene muchas cosas lindas que decirle. Los periodistas lo único que quieren es hacer preguntas que tú has generado, porque hay una mujer que se llama Karla Tarazona, que sale al frente cada vez que dices una ‘pachotada’, sale a desmentirte, porque ella y muchas personas consideran que eres un mentiroso. Una persona que miente una y otra vez” , indicó la ‘chinita’.

Jazmín Pinedo dice cobarde a Christian Domínguez.

Por su parte, Karla Tarazona lamentó que Christian Domínguez haya amenazado con golpear a ‘Tomate’ Barraza, pero no cree que sea cierto “porque en tres años y medio de relación nunca le vi una actitud violenta”, dijo la conductora que participará en la ‘Expo Bebé 2017’.

¿Crees que le pedirá disculpas?



No lo sé... desde hace un tiempo ya no lo conozco.



¿Es cierto que Christian y Chabelita celebrarán su primer aniversario en julio?



Claro, van a tener su primer aniversario de viaje, porque el 19 de julio del año pasado viajaron a Ayacucho, de eso hay un video... Habrá que festejarle su primer aniversario.



¿Quizá le celebras su cumpleaños?



Que se lo festeje ella, tenemos vidas muy distintas, no tenemos ningún tipo de relación.