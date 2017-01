Jazmín Pinedo criticó a la bailarina Isabel Acevedo por lucirse con Christian Domínguez, sin respetar a Karla Tarazona, quien le abrió las puertas de su casa y compartió con su familia.

“Qué dirá Christian Domínguez ahora que han salido imágenes donde se les ve, no solo dándose un beso en la discoteca, sino por las imágenes en las que él aparece saliendo de la ducha en una toalla y ella lavándose los dientes de una manera desenfrenada. Admiro la posición de Karla, pero creo que debe estar haciendo lo mejor para ella. Qué rabia debe sentir una mujer que compartió su espacio con una persona que vio el nacimiento de tu hijo, que pasó momentos al lado de tu familia. Después de ver todo eso, la verdad, eso pinta de cuerpo entero a Isabel”, dijo Jazmín Pinedo en ‘Espectáculos’.

KARLA VOLTEA LA PÁGINA



Por su lado, Karla Tarazona indicó que no le suma hablar de la ‘parejita’ y que cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos.

“Yo no he dicho si ella se metió o no, dije que en la época que sale todo esto (los rumores de la relación de Christian Domínguez e Isabel), nosotros estábamos pasando un proceso para ver si seguíamos o nos separábamos y, como ven, cada uno tomó su rumbo. Ahora si me pides mi opinión por haber trabajado en un programa de espectáculos, bueno pues, si no quieres que te vinculen con alguien o te digan cosas es mejor cuidarse para evitar malas interpretaciones”, detalló Karla Tarazona.

Asimismo, Karla Tarazona comentó que está superando el momento que le ha tocado vivir.

“No necesito hablar de él ni de ella, porque no me suma. Vivo mi tranquilidad, esto ha sido un proceso, porque no se voltea la página de la noche a la mañana, pero la vida continúa”, afirmó Karla Tarazona.