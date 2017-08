Christian Domínguez y Karen Dejo ya no son amigos [VIDEO]

Karen Dejo confirmó que la amistad que tuvo con Christian Domínguez no existe, pues aclaró que no es una marioneta y, si opinó de él en algún programa de espectáculos, fue por trabajo y porque cree que no actuó bien como hombre.



“Soy clara y directa, para nadie es un secreto todo lo que ha pasado entre Christian Domínguez, Karla e Isabel Acevedo. Muchos saben que él y yo hemos salido de la cumbia y por ende, éramos muy amigos, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo como panelista de espectáculos y no soy marioneta de nadie. Lo que yo pienso es con convicción, de lo que veo adelante y detrás de cámaras y, si las personas no saben diferenciar lo que es tu vida personal y la amistad, pues bueno”, dijo Karen Dejo.



“A un amigo no le voy a pasar la ‘franela’ siempre, más aún si hace algo incorrecto. Si no se ventilara (el romance de Christian Domínguez e Isabel Acevedo) de esa manera, tampoco hablaría. Él tiene mi respeto como amigo, como ser humano, pero de que obró mal como hombre, lo hizo. Si decidió por eso anular mi amistad y mandarme un par de mensajes, lo respeto también. No sé si habrá cambiado a raíz de ella (Isabel), porque no convivo con él”, indicó Karen Dejo.



Por su lado, Christian Domínguez no quiso hablar con la prensa, solo lo hizo para las cámaras de América y mencionó que cumple con sus hijos, que está cansado de que hablen de él y no vale la pena responder.



(B. Pashanasi)

