Las cosas se ponen color de hormiga para Christian Domínguez. Daniel Leyva, actual abogado de Karla Tarazona contó por qué ahora decide representarla en contra del cumbiambero. Recordemos que el asesor legal era muy amigo del cantante, y por él conoció a la exconductora.

Por ese motivo, resulta extraño entender por qué el abogado decidió tomar el caso de Karla Tarazona y no apoyar esta vez a Christian Domínguez. El letrado fue quien llevó el proceso legal contra Vania Bludau y terminó ganándole el juicio a la ex chica de Combate.

Sin embargo, el abogado tiene una fuerte razón para apoyar a Karla Tarazona. ¿Qué pasó? Jazmín Pinedo contó, con el permiso de Daniel Leyva, que su esposa está involucrada en la decisión de no representar más a Christian Domínguez.

"El abogado fue con su esposa en su auto con lunas polarizadas al aniversario de un colegio. El doctor se baja y su esposa se queda en el auto. Adivinen quién apareció: la Chabelita con Christian Domínguez. La mujer del doctor voltea y adivina con lo que se encuentra: la Chabelita y Christian Domínguez dándose un beso en una época donde él tenía una relación con Karla Tarazona", contó Jazmín Pinedo.

Vania Bludau habló de sentencia tras perder juicio con Christian Domínguez

Ante esto, la esposa del abogado de Karla Tarazona decidió increparle al cantante y a su bailarina por la actitud que ambos tenían. Sin embargo, Christian Domínguez no hizo caso a sus palabras y terminó por amenazarla diciéndole que él ganaba siempre todas las demandas.

"En ese entonces mi esposa me cuenta: 'Christian me ha mandado una conversación por Whatsapp de octubre del año pasado. Yo leo la conversación y él dice: 'ves fantasmas donde no los hay. Tú no entiendes que yo siempre gano las demandas' y da a entender que si seguí así mi esposa la iba a demandar por difamación", contó el abogado de Karla Tarazona.

Abogado de Karla Tarazona

Recientemente, Christian Domínguez envió una carta notarial contra Karla Tarazona para pedirle que se rectifique por difamación. Sin embargo, ella le respondió con otra carta, señalando que no lo hará y que si quiere, se irán a juicio.

Adicionalmente, Karla Tarazona decidió entablar un juicio por alimentos para que se regularice todos los depósitos para su hijo. Según contó la ex conductora, Christian Domínguez sí cumple pero no a tiempo con todo el monto requerido.

Karla Tarazona responde a Christian Domínguez.

