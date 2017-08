Christian Domínguez: Karla Tarazona es pura furia tras ser demandada por su expareja [VIDEO]

Karla Tarazona rompió su silencio y arremetió contra Christian Domínguez, quien le entabló tres demandas por los delitos de difamación, agresión psicológica y hostilidad.



“Si él quiere callarme, que vaya a callar a la gente que tiene alrededor, pero a mí no me calla nadie. ¿Por qué tengo que guardar silencio? ¿Qué creyeron? Que esta historia sería como las que siempre tiene (con sus exparejas), que quedan como locas. No voy a quedar como una loca”, precisó Karla Tarazona, quien advirtió con contrademandar a Christian Domínguez.



“Si estás haciendo algo, asegúrate de hacerlo bien y que vas a ganar, porque así como sales todo victorioso a contar que harás esto y harás lo otro, ten cuidado, porque en la puerta del horno se te puede quemar el pan. Si él pierde las demandas, puede venir una contrademanda, que asuma su riesgo”, agregó Karla Tarazona en el programa ‘Espectáculos’.



Asimismo, Karla Tarazona deslizó que el padre de su último hijo no estaría bien psicológicamente. “Él habla de maltrato psicológico, pero creo que no le convendría que le hagan una pericia psicológica”, sostuvo.



Por otro lado, Christian Domínguez fue captado el fin de semana jugando una ‘pichanguita’ al lado de su novia Isabel Acevedo y prefirió no pronunciarse sobre las demandas que le entabló a Karla Tarazona.



“Bendiciones para todos, ese tema ya está zanjado”, dijo escuetamente Christian Domínguez.

Christian Domínguez demandó tres veces a Karla