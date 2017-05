Christian Domínguez a Karla Tarazona: 'Todo lo que hace es por dinero' [VIDEO]

Los enfrentamientos entre Christian Domínguez y Karla Tarazona no terminan. Y es que después de que la ex conductora se presentara en ‘El Reventonazo de la Chola’ y contara su verdad sobre la infidelidad de su ex, el cumbiambero arremetió contra ella y no se calló nada.

“Todo lo que se estaba hablando el día de ayer ha sido por dinero. Y no solo eso, y ustedes se pueden dar cuenta”, dijo Christian Domínguez en medio de su presentación en ‘El Gran Show’.

Y es que Christian Domínguez evitó defenderse y prefirió atacar a Karla Tarazona, acusándola de distorsionar la verdad. “Todo lo que ha salido el día de hoy es totalmente falso. A mí me pueden decir todos los adjetivos posibles y no voy a responder porque cuando mi hijo sea más grande él se va dar cuenta que su padre nunca le puso a su madre adjetivos”.

Asimismo la acusó de decir falsedades en programas de televisión solo por el pago por sus declaraciones. “Siempre hay un auspiciador adelante y un auspiciador detrás”, dijo Christian Domínguez en referencia a la aparición de Karla Tarazona en el show sabatino. “Eso no es una justificación para trabajar, eso no es trabajar por tus hijos porque si fuera así entonces yo mañana más tarde salgo de distorsionador y voy a decir que ‘esto es por mis hijos’ y no es así”.

“El trabajo dignifica a la persona y uno trabaja para eso. Yo he vendido hasta cursos de inglés para sostener a mi familia. Se puede hacer, sin hablar de terceros”, recomendó Christian Domínguez a su ex pareja.

“Yo no voy a permitir que haga dinero, aunque ya lo permití varias veces, a costillas mías y encima mintiendo. Y el día de hoy lo ha dicho en plena cámara, ha dicho ‘yo estoy sentada aquí porque me están pagando’. Todos no podemos tener lagunas mentales”, finalizó Christian Domínguez al mismo tiempo que advirtió que no permitirá que lo cataloguen como mal padre.

