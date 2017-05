Christian Domínguez: Karla Tarazona le pide esto a Isabel Acevedo [VIDEO]

Karla Tarazona le pidió a Isabel Acevedo que no se meta ni opine de los problemas que tiene con Christian Domínguez.



“Ella no tiene vela en este entierro, dice que se mantiene al margen pero el miércoles y jueves ha estado declarando muy bien. Incluso dijo que jamás saldría llorando en un programa de televisión y que no necesita un banner para facturar. Todos hemos visto como ella se ha parado en una peluquería para promocionar sus fajas, su gimnasio y muchísimas cosas. Que no se sentaría a llorar, a mí no me da vergüenza sentarme en un programa y llorar, porque lloré por mi hijo”, señaló Karla Tarazona en ‘El Reventonazo de la Chola’.



Además, reiteró que nunca llamó ‘mal padre’ a Christian Domínguez.



“Siempre he dicho que Christian Domínguez es una persona responsable, nunca a mi hijo y a mis hijos les ha hecho faltar algo. Esto comienza porque hace dos semanas Valentino se enfermó y yo estuve en la clínica. Ese día yo sabía que él tenía trabajo y por eso no pudo estar ahí, pero a la semana sacan un video y fotos en una discoteca hasta altas horas del domingo, y el día sábado estuvo en un matrimonio. Si a mí me preguntan por eso, obvio que voy a decir que es desatinado”, indicó Karla Tarazona.



A su vez, Christian Domínguez señaló que ha desestimado iniciar algún proceso legal contra Karla Tarazona, pues ya le pidió disculpas y busca llevar la fiesta en paz.

Karla Tarazona recibe sorpresa de sus hijos

“Estaba ofuscado y dije que podría demandarla, pero ella en su momento se disculpó y eso es suficiente”, dijo Christian Domínguez.



¿Te sentarías a conciliar con Karla?

Lo que haga o deje de hacer en mi vida personal no lo voy a comentar, pero la comunicación siempre ha sido por mi hijo.



¿Te incomoda que tu hijo haya aparecido en pantallas y que Leonard León le haya dado una sorpresa por su día?

No lo vi, pero seguro fue por el Día de la Madre. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien.



(E.C.)

