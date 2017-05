Christian Domínguez: ¿Karla Tarazona es malagradecida? Cantante llama así a su expareja [VIDEO y FOTOS]

Christian Domínguez se confesó con Trome y dijo que estaba harto de los calificativos de ‘mal padre’ e ‘infiel’ que le adjudica Karla Tarazona, pues asegura que jamás la engañó y que cumple con su hijo Valentino. El popular ‘Wachimán’ también abrió su corazón y expresó que espera quedarse para siempre con la bailarina Isabel Acevedo.



He visto los comentarios que dejaste en tu cuenta de Twitter y se nota que estás mortificado con Karla...

No estoy mortificado, me siento harto, pueden ponerme los adjetivos que quieran, porque al final, cuando mi hijo sea más grande (Valentino), le voy a dar cuentas a él y jamás va a decir que su padre le puso un adjetivo a su madre, sin embargo, ella lo hace. No le voy a permitir por ningún motivo que me diga que soy mal padre, porque si fuera así, sería un mal hijo y no es así porque mis padres me criaron con valores.



¿Por qué hablar ahora? ¿Cuál ha sido el detonante?

Porque está tocando fibras familiares. Mi madre me llamó llorando para decirme: ‘ya basta, esto es demasiado’. Ella leyó lo que salió en Trome (ayer) y la verdad, este es un tema de malagradecimiento total. Si fuera un mal padre, entonces desde el día uno que tuve una relación con ella, no se le hubiera aceptado con toda su familia. Mis padres la aceptaron con sus hijos como si fueran sus nietos y mis hermanos, sus tíos.



Bueno, Karla también lo expresó en su oportunidad.

Correcto, antes era el superpapá porque costeaba todo y el papá de los bebés (Leonard León) era el peor del mundo y hoy las cosas se invierten... la gente no es tonta.



¿Cumples con Valentino?

Cumplo con todo y más de lo que la gente puede imaginar, porque todo este tema es por dinero, porque si se hablara de números, sería una cachetada a la pobreza y a todas las madres cuyos hijos no reciben nada de sus padres. Este es su modus operandi, pero no se lo voy a permitir.



Entonces, ¿por qué crees que Karla reacciona de esta manera?

Por el dinero. Siempre que habla, lo hace con un banner atrás y si no habla de mí, no sale en ningún programa, vive a mis costillas.



¿Karla y tú conciliaron para pasarle una pensión a ella?

No, solo puedo decir que me encargo de mi hijo totalmente. Me saco la mugre por mis hijos (su hija con Melanie Martínez) y mis padres. Siempre fui y seré un padre responsable, jamás hice distinción cuando estuve a su lado y al lado de los bebés (los hijos de Karla y Leonard), ya se le olvidó.



Pero debe existir otra razón para que reaccione así...

Nada, todo es por dinero. Todas las entrevistas que tiene son pagadas, incluso en la de hoy (ayer en ‘El Reventonazo de la Chola’) donde sale llorando y mintiendo. Ella dice que no quiere que le hablen más del ‘Wachimán’ porque está enterrado, pero sigue facturando conmigo, es lamentable. Cuando empecé la relación, me dijeron: ‘¿Estás seguro?’ y dije sí, pero tenían razón. Igual cuando terminé me advirtieron que no se iba a quedar tranquila.



En qué momento cambia la ‘relación cordial’ que tenías con Karla, no creo que sea solo por dinero, ella está convencida de que la engañaste con Isabel Acevedo.

Todo eso que dice es falso. No nos separamos por un tema de infidelidad, ella sabe muy bien por qué nos separamos. A mí me criaron con valores, no podría hacer eso. Ella sale a decir que tiene que facturar y por eso me va a decir que soy mal padre, así se justifica. Entonces, yo, mañana, robo porque como no tengo para mantener a mis hijos, es mi justificación. Cada cierto tiempo pasa lo mismo y es por plata.



Christian, el año pasado Karla puso el pecho por ti por el tema de Vania, ¿tan rápido se terminó el amor que sentías por ella?

Eso es lo que puede pensar la gente porque yo no hablo, soy hermético con mis cosas, pero nuestros problemas venían desde antes de lo de Vania. Mi reunión con ella fue para tratar un tema puntual, la demanda que le hice, eso fue todo. Las cosas venían mal entre nosotros desde antes de engendrar a Valentino, no fue de la noche a la mañana que se terminó el amor y si ahora hablo es porque ya se ‘pasó de la raya’.



Sin embargo, tus antecedentes con Melanie, la ‘Tulita’, Vania, Karla e Isabel crean suspicacias y se puede decir que volviste a lo mismo, a ‘sacar los pies del plato’...

Imagino que eso dirán porque no hablo o porque el que calla, otorga; pero te aseguro que son cosas distintas, no es lo mismo.

Okey, pero podrías pensar lo mismo si estuvieras del otro lado.

Seguro, pero las cosas no son así. Mira, Karla le sacaba la mugre al padre de sus hijos hasta que le pedí que deje de hablar de él porque no me gustan esas cosas, pero como ahora no tiene quién la oriente, me señala de mal padre.



Siempre agradeces a Dios, eres creyente por lo que percibo, sabes que la infidelidad, el adulterio y la mentira son pecados, ¿no le fuiste infiel a Karla?

No hubo infidelidad ni nada que se le parezca. Tuve una conversación final con ella, le expliqué cómo pasaron las cosas con Isabel y le pedí que dejara de decir eso (infidelidad) porque sabe muy bien cómo son las cosas.



Cuando pasó esto, se rumoreó que hubo un engaño de parte de Karla...

Te voy a contestar como ella ha respondido: ¿Cómo le puedes dar amor a alguien que te miente?



¿En algún momento pensaste que tu relación con Karla iba a ser para siempre?

Sí, porque yo me adapté, di el cien por ciento, no me comporté como chico soltero, ella no se adaptó y surgieron los problemas por la incompatibilidad de caracteres. Yo no tomo, no fumo, salgo poco. No terminamos de la noche a la mañana, las cosas fueron sumando.



¿Y no era mejor evitar los viajes a Chile con Isabel?

Tal vez, pero si me preguntas cuál es la moraleja de esta historia, te respondo que mi error fue no hablar y decir ‘tengo este problema, mi relación se terminó’, pero ya entendí que las cosas no funcionan así. Sinceramente, jamás pensé que la relación por la que más di, terminaría de este forma. No he sido bueno, he sido superbueno con ella, me puse la mochila al hombro y mira cómo me paga, con malagradecimiento.

‘DESEO QUEDARME CON ISABEL’

¿La relación que tienes con Isabel es a futuro?

Estamos empezando, pero es una linda relación. Ella es una persona muy buena, primero fue mi amiga y luego nos enamoramos de nuestros corazones, es muy parecida a mí, es por eso que mi hija mayor la adora, quiere ser como ella. Mis padres la han aceptado porque es transparente, es hija de familia.



¿Te molesta que la señalen como la ‘otra’?

Sí, a mi familia, a ella y a su familia, pero eso fue al comienzo, ahora ya no porque sabemos cuál es la verdad. Al principio tuve que explicarle a ella cómo eran estas cosas. Espero y le pido a Dios que mi relación con Isabel sea para siempre y estemos juntos toda la vida. Tengo 33 años, estoy joven, siempre pensé que para ser feliz debía tener una ‘media naranja’ distinta a mí, pero resultó lo contrario, porque Isabel es muy similar a mí y nos llevamos bien.

