Christian Domínguez: ¿Karla Tarazona lo aburrió? ¡Leslie Castillo dijo esto!

La modelo Leslie Castillo defendió a su amigo Christian Domínguez y aseguró que fue Karla Tarazona quien terminó aburriendo al ‘Wachimán’.



“Él siempre fue mi amigo. Lo quiero mucho, para mí Karla Tarazona es quien lo aburrió en la relación. Me parece que era muy insegura, pero él es un tipazo, muy buen amigo, siempre me apoyó. Ella es todo lo contrario”, dijo Leslie Castillo.



Por otro lado, Leslie Castillo recordó que cuando trabajaba en el programa de espectáculos ‘Hola a todos’, Karla Tarazona -motivada por los celos- corrió el rumor de que ella tenía un ‘affaire’ con Christian Domínguez.



“¿Que yo estuve con Christian Domínguez? Para nada. Cuando yo salí de ‘Hola a todos’ eso se rumoreaba, pero nada que ver, seguro que eso salió de los celos de ella. O tal vez de algún amigo de ella. ¿Sabes por qué lo sospecho? Porque alguna vez me lo preguntaron y eran personas cercanas a ella. Creo que era una tarada por pensar eso de mí. ¿En qué momento voy a tener algo con Christian si respeté en todo momento su relación? Meterse con una persona que está enamorada es como meterse con un loco. Yo niego rotundamente que haya tenido algo con Christian”, expresó Leslie Castillo.

Asimismo, recordó que durante el tiempo que trabajaron juntos, Karla Tarazona le hizo la vida imposible y siempre le hacía bromas para humillarla.



“Cuando trabajábamos juntos, imagino que le molestaba mi presencia porque se le veía en la cara y siempre me decía que yo era una chica interesada, que solo estaba con hombres por su plata. Siempre mandaba indirectas para dejarme mal ante el público. Me hizo llorar varias veces”, reveló Leslie Castillo.



Además, negó que se haya reencontrado con Christian Domínguez en Arequipa, donde el ‘Wachimán’ estuvo el fin de semana realizando unas presentaciones.



