¿Christian Domínguez tuvo intimidad con Lisett Bendecida 3 días después de casarse con Karla Tarazona?

La colombiana Lisett Bendecida confirmó a Karla Tarazona que tuvo una relación con Christian Domínguez antes y después que se casara con ella.



“Yo no sabía que eran pareja (cuando empezaron a salir) y luego, cuando se casó, a los tres días tuvimos intimidad. Él se olvidó su aro matrimonial (en su casa) y regresó muy asustado al día siguiente por la sortija”, detalló refiriéndose a Christian Domínguez.



A su vez, Karla Tarazona comentó que no estaba enterada de este caso. “No sabía nada. Quien debió respetar la relación fue él, a ella no tengo nada que reclamarle”, indicó.



Asimismo, Lesly Castillo, quien fue aludida en este tema, les respondió vía Facebook. “Dejen de meterme en líos, par de imbéciles. Nadie obliga a nadie, por eso siempre vivo tranquila”, posteó.

