¿Christian Domínguez reconoció así 'errores' en relación con Karla Tarazona?

‘Voy a hacer las cosas bien, voy a seguir los consejos de mi madre al pie de la letra’, afirmó, llorando, el cantante Christian Domínguez, reconociendo los errores del pasado en sus relaciones amorosas.

Este ‘mea culpa’ de Christian Domínguez se dio durante el programa ‘Qué tal sorpresa’, donde reconoció entre líneas que cometió errores en su relación con Karla Tarazona y que su madre le llamó la atención.



“Estoy empezando una nueva historia (con ‘Chabelita’), mi madre me ha dado su opinión y le voy a hacer caso en todo lo que me dice. Esta es una nueva oportunidad que Dios me ha dado, no la voy a desperdiciar, antes de hacer cualquier cosa voy a pensar en ellos (sus hijos)”, reflexionó Christian Domínguez.

Christian Domínguez llora al hablar de errores.

NO LE CREE



Al ver estas imágenes, Karla Tarazona dijo que no le cree.

“Así vea que se le cae el moco, no le creo. Él me juro hasta el final que no tenía nada con ella y al día siguiente salió el ‘ampay’. Me decía, yo la estimo porque es mi amiga... así que estoy curada”, comentó sobre Christian Domínguez.



‘NO HAY MATRI’



En tanto, Isabel Acevedo señaló que no tiene planes de matrimonio con Christian Domínguez. “Me veo junto a él en un futuro, pero no tenemos planes de casarnos. Y claro, también podría ser el padre de mis hijos, pero vamos paso a paso”, indicó ‘Chabelita’.



Asimismo, detalló que ambos son ‘pisados’ y que iniciaron su romance algo apresurados, “pero en los momentos difíciles me demostró que me ama”, finalizó la pareja de Christian Domínguez.