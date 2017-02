Christian Domínguez: "Le digo ‘amoii’ a Isabel" [VIDEO y FOTOS]

Christian Domínguez confesó que está superenamorado de Isabel y que se derrite cuando ella le dice ‘amoii’.



“Nos decimos ‘amoii’ y cuando me lo dice, me derrito”, afirmó el cumbiambero en ‘En boca de todos’ Al preguntarle del 1 al 10 cuánto quería a su bailarina, respondió que 20. Además, contó cómo se enamoró de ella.



“Me gustan sus ojos, pero no solo me enamoré de su físico, me enamoré de ella porque tiene un corazón increíble. Cuando nos conocimos no hubo ‘clic’. Supe que las cosas eran diferentes en diciembre, cuando empezamos a salir y sentí celos”, aseguró Christian Domínguez.



También reveló que la canción que marca su relación es ‘Llegaste tú’ y ya han hablado de matrimonio.



“Sí (hemos hablado de matrimonio). Sabemos que es un tema a futuro”, dijo Christian Domínguez, quien añadió que el tatuaje que lleva en su muñeca se lo hizo antes de viajar a Europa con Isabel.



De otro lado, afirmó que si tuviera que dar explicaciones o pedir disculpas a alguien (Karla Tarazona), sería entre ‘cuatro paredes’.

“Sé a que te refieres y hay cosas que todavía no se han terminado de decir, pero eso tiene que ser en privado”, manifestó.



‘ASÍ LES DICE A TODAS’



Karla Tarazona no es ajena a la forma tan romántica con la que su ex se refiere a Isabel Acevedo, pues aseguró que ‘lo mismo’ le dice a todas.



Christian le dice ‘amoii’ a Isabel, así también llamaba a Vania Bludau...

Así les dice a todas. La verdad, hasta pena me da y que yo sepa a mí no me ha dado explicaciones, las sigo esperando.



Dice que está muy enamorado porque ella tiene un gran corazón...

(Ríe) Que sea muy feliz.



En el aeropuerto les gritaron tramposos y le pidieron a Isabel que te devuelva la malla...

Qué te puedo decir, el público se da cuenta. Dice que están desde diciembre ¿y el video donde se les ve juntos de setiembre? Pero dejemos que hablen y que sus bocas los condenen. (C. Chévez)

Isabel Acevedo y Christian Domínguez llegaron de Europa