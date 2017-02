Christian Domínguez y la ‘Gran Orquesta Internacional’ viajaron ayer rumbo a Europa, pero el ‘wachimán’ lo hizo acompañado de su actual pareja, la bailarina Isabel Acevedo, y más de uno le gritó ‘tramposo’.

Y aunque quisieron pasar desapercibidos, ya que llegaron al aeropuerto por separado, el público al percatarse de la presencia de Christian Domínguez, le recordó su supuesta infidelidad.

“‘Tramposo’, por qué dejaste a tu mujer (Karla Tarazona)”, gritaron.

Pero también su ‘portátil’ le decía: “Vive tu vida”.



“Ya ven, dicen que viva mi vida. Gracias por venir a despedirme”, afirmó Domínguez.

¿Te vas de ‘luna de miel’ con Isabel?



No he venido a hablar de nadie, gracias, muchas gracias.



¿Le vas preparar una sorpresa para el 14 (‘Día de los enamorados’)?



No tengo nada que decir, ustedes sigan hablando.

En tanto, Isabel llegó al aeropuerto Jorge Chávez media hora antes que Christian Domínguez y luego de hacer su ‘check-in’, se trasladó rápidamente a la sala de embarque para no prestar declaraciones.

DECEPCIONADA



Por su parte, Karla Tarazona señaló que está decepcionada de Christian Domínguez.

“Yo no soy despechada. Acciones matan pasiones. Es lo que tú dijiste primero, siento decepción”, comentó Tarazona, quien dijo que desconocía el viaje que hizo Christian Domínguez con su bailarina a Chile en julio del año pasado.



“Christian me dijo que coincidieron en los viajes, porque ella fue a bailar. Él me dijo que no la había visto, porque ella fue por otra cosa”, precisó la animadora.