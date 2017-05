Christian Domínguez: Leonard León niega 'alianza' con Karla Tarazona para criticarlo

El cumbiambero Leonard León negó que se haya aliado con Karla Tarazona para criticar a Christian Domínguez. Además, le recomendó al ‘Wachimán’ limar asperezas con ella por el bienestar de su hijo.

“No he hecho una alianza con Karla para criticar a Christian. Es mi colega, lo respeto y no estoy buscando enfrentarme con él. Algunas personas siempre incitan a eso, pero estoy tranquilo, en son de paz. Espero que él no pise el palito”, comentó Leonard León.

Muchos piensan que tu buena relación con Karla es para sacarle ‘cachita’ a Christian Domínguez...



Eso no es cierto. Tuve episodios muy duros con Karla, pero con el tiempo los fuimos superando. Le recomiendo a Christian que haga lo mismo, buscar el diálogo porque será lo mejor para su hijo.

¿Saludaste a Karla por su día?



Claro, le envié un mensaje saludándola. Pero estuve en Chiclayo junto a mi madre.

Christian Domínguez ya no habla sobre Karla Tarazona

Por su parte, Ernesto Pimentel descartó que le haya pagado a Karla Tarazona para entrevistarla en su programa, que el último sábado alcanzó 10,3 puntos de rating, ubicándose segundo en la preferencia.



“No le pagamos a nadie por una entrevista. Karla fue para aclarar que nunca había ofendido a Christian como mal padre. Somos una tribuna y tanto Domínguez como Isabel tienen las puertas abiertas de mi set. Agradezco al público por su preferencia y seguiremos llevando entretenimiento”, acotó sobre la presencia de Karla Tarazona.