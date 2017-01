Christian Domínguez: Leonard León lo critica por ampay [VIDEO]

El cumbiambero Leonard León marcó distancia con Christian Domínguez, pues señaló que prefiere hacer noticia grabando nuevas canciones, antes de salir en algún ‘ampay’ tomando o bailando, ya que eso no le suma nada a su carrera.



“Hace un tiempo me ampayaban seguido, pero ahora prefiero dedicarme al trabajo y mis hijos. Por eso es que ya no salgo a discotecas... pienso más en grabar nuevas canciones, destacar por temas nuevos, antes que salir ampayado bailando”, dijo Leonard León.



¿No te duermes en tus ‘laureles’?

Es lo peor para un cantante, para un músico. Uno siempre tiene que estar buscando crecer, entregarle cosas novedosas al público... no puedes quedarte solo con dos o tres canciones. Por eso, la próxima semana estaré grabando nuevos temas.



Y de verdad, ¿ya no sales a discotecas?

Ya no, ahora duermo temprano, veo series, películas y estoy aprovechando mucho el tiempo con mis hijos. De nada me sirve un ‘ampay’, lucirme en una discoteca bailando o tomando...



¿No necesitas una bailarina para hacer noticia?

No, para nada.



(E.C.)

