"Christian Domínguez, no te metas con mis hijos", le dice Leonard León [VIDEO]

“Christian, no te metas con mis hijos”, expresó el cantante Leonard León, luego que Christian Domínguez calificó de malagradecida a Karla Tarazona y le recordó que se hizo cargo de sus dos pequeños, fruto de la relación que tuvo la animadora con el vocalista del ‘Grupo América’.

“Mis hijos no tienen nada que ver, le pediría que no los meta porque ellos tienen un padre. No es que Christian Domínguez los haya adoptado, mis hijos jamás estuvieron desamparados. Ese tipo de declaraciones sí me incomodan y me molestan, porque son poco inteligentes. ¿Qué le pediría? No te metas con mis hijos. Si tiene un problema con la mamá de su hijo, que hable con ella (Karla Tarazona)”, indicó Leonard León.

Se podría decir que le sacó en cara a Karla que la apoyó con sus dos hijos...



Claro. Le sacó en cara porque piensa que mis hijos han estado desamparados, pero jamás me desentendí de ellos. Que a mis hijos no los mencione, porque no tienen nada que ver. Que se defienda solo.

¿Fue un bajo recurso que comentara eso?



Se dejó llevar por la cólera. Que tenga más respeto y solo hable de su relación con ella.

Leonard León molesto por declaraciones de Christian Domínguez.

MOLESTA CON DOMÍNGUEZ



Por su parte, Karla Tarazona evidenció su molestia luego que Christian Domínguez retuiteó el comentario de una fan que decía: ‘Estoy segura de que se embarazó cuando las cosas estaban mal. Mujeres hacen eso creyendo que van a retener a un hombre por un hijo’.

“Soy de las personas que cree que un hijo no ata a nadie, sino seguiría con el padre de mis dos hijos. Tanto se golpea el pecho con mi hijo y ahora hace eso (retuitear comentario), es como si estuviera avalando o piensa igual que la persona. Me parece un pensamiento machista y estúpido. Ahora seguro dirá que él no fue o que lo hackearon”, sostuvo Karla Tarazona, quien es la nueva imagen de Soho Color.

¿Consideras que se le está cayendo la careta a Christian?



El tiempo se encargará de mostrar cómo son las verdaderas personas. Christian sabía con quién se metía y que era una madre con dos hijos.

Por su lado, Georgette Cárdenas dejó entrever que Chabelita estaría detrás de estos retuits.



“Aguarden el coche, porque puede ser que la Chabela sea un personaje de telenovela mexicana y agarre el celular de Christian para retuitear esos comentarios, yo conozco a gente media chiflada. Fácil no se ha dado cuenta”, sostuvo Cárdenas.