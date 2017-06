Christian Domínguez: Leonard León le dijo esto por poner en peligro a su hijo

Por: Eric Castillo y Lady Gamarra



El cantante Leonard León afirmó que es una imprudencia manejar sin cinturón de seguridad y con un niño en las piernas, tal como se ha visto a Christian Domínguez en un video junto a su pequeño hijo Valentino, producto de su relación con Karla Tarazona.

“Yo tengo una moto pero ni de juego he subido a mis hijos, mi papel es cuidarlos y protegerlos, no exponerlos a un accidente”, comentó Leonard León.

¿Y cómo sueles trasladarte cuando sales con tus hijos?



En taxi, lo primordial es la seguridad de mis hijos, y cuando eran más pequeños, los llevaba en el asiento especial para el auto. En la vida hay que ser prudentes, tener conciencia para no exponer a terceras personas. He aprendido de los errores, me he dado varias vueltas de campana y hasta he tenido problemas con mi licencia.



¿Te enteraste de que Christian Domínguez cometió una imprudencia llevando a su hijo en el auto?



No lo he visto, solo espero que no exponga a una criatura.

Christian Domínguez y su hijo Valentino

‘MÁS HUMILDAD’.



Por su parte, Walter Yaipén le pidió a Christian Domínguez que sea más humilde tras conocerse que prohibió que la prensa se le acerque, durante un evento que brindó en la fiesta de San Juan.



“Creo que está mal asesorado en lo personal y musical, se está yendo a la deriva. Todo es cíclico en la vida, un día estás arriba y otro abajo. La humildad es importante, porque si la pierdes, pierdes todo”, manifestó Walter Yaipén.