Christian Domínguez: Leslie Castillo en problemas por hablar de cantante [VIDEO]

La modelo Leslie Castillo contó que involucrarse en el tema de Christian Domínguez y Karla Tarazona le trajo problemas con su actual pareja.



“Sí, tuve problemas con mi pareja, nos peleamos, porque a él no le gusta que me exponga mucho en los medios. Pero ya está pasando. Hemos decidido viajar al extranjero para olvidarnos de este mal momento, pero ya entendió que no tuve nada con Christian Domínguez, que solo fueron habladurías. Ahora estamos reviviendo nuestro amor”, expresó Leslie Castillo, quien se mudó a Arequipa a pedido de su pareja y con quien se casaría en los próximos meses.



“Los planes de matrimonio siguen, claramente. Pero tuvimos una pequeña crisis que ya estamos superando”, añadió Leslie Castillo.



En tanto, Karla Tarazona señaló que no hay forma de amistarse con Christian Domínguez, como lo ha hecho con Leonard León.



“En estos momentos no hay forma de juntarme con él (Christian Domínguez)... va a tomar mucho tiempo, lo que estoy viviendo es peor. Al principio terminamos bien pero en el camino se van descubriendo cosas”, dijo Karla, que forma parte del elenco del circo ‘Soy Luna de Perú’, de Independencia.



(J.V /B.P)

