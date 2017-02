Christian Domínguez lloró en TV por bailarina Isabel Acevedo [VIDEO]

Christian Domínguez se sentó en el programa 'El Reventonazo de la Chola' para hablar sobre su relación con Isabel Acevedo, su pareja de baile en 'El Gran Show'. El cantante le dirigió unas palabras por el día de los enamorados pero no pudo evitar soltar algunas lágrimas.

Recordemos que la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo ha estado en el ojo de la tormenta pues se especuló que la bailarina y el cantante se enamoraron cuando Karla Tarazona aún mantenía una relación con el padre de su hijo.

"Creo que parte de estar en una nueva etapa es no exponer mi vida privada para que nadie se meta y cuidarme mucho. Pero sí voy a repetir lo que dije: (Dirigiéndose a Isabel Acevedo) quiero agradecerte todo el cargamontón que has pasado, que no hayas tirado la toalla, que hayas respirado y que te hayas subido a este micro tan complicado como es mi vida", dijo Christian Domínguez con lágrimas en los ojos.

Christian Domínguez agradeció ser un artista pero reconoce que si hubiese sabido lo difícil de ser un personaje público, tal vez habría decidido dedicarse a otra cosa.

"Si yo hubiese sabido que ser artista era tan complicado, quizá no hubiera intentado serlo tanto tiempo. Creo que Dios me dio un don de creerme siempre el hermano mayor...", manifestó Christian Domínguez sobre su relación con sus compañeros de Orquesta Internacional.

Christian Domínguez admitió en el programa 'Espectáculos' que mantenía una relación con Isabel Acevedo y un par de semanas después, el cantante confesó amar a la bailarina que conoció en 'El Gran Show'.

