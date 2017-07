Christian Domínguez es invitado a "Que tal Sorpresa" y termina llorando por pregunta sobre sus hijos [VIDEO y FOTOS]

El cantante Christian Domínguez fue invitado al programa Qué tal Sorpresa. Él se mostró sensible y se puso a llorar al hablar de sus hijos y de los consejos de su madre. La parte más emotiva de esta entrevista fue cuando mencionó su relación con Isabel Acevedo.

​Christian Domínguez indicó que no sabría que haría si pierde a sus hijos. "Voy a confiar mucho en lo que dice mi mamá, ella dice que esa oportunidad, nueva oportunidad que Dios me ha dado que por favor no me equivoque", indicó el cantante.



El cantante también se refirió a la relación que tiene con sus hijos. "Siempre rezo a Dios que nunca me falten, yo siempre rezo, lo que sea, pero que no falten ninguno porque ahí sí...", indicó Christian Domínguez, quien no pudo terminar su frase por el emotivo momento.



Christian Domínguez accedió a dar esta entrevista a "Que tal sorpresa" debido a los cuestionamientos que recibió como padre por un video donde aparece conduciendo con su menor hijo. Mira el video aquí.

El cantante se pronunció por sus hijos