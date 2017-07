¿Christian Domínguez pidió matrimonio a Isabel Acevedo en México? [VIDEO]

Isabel Acevedo y Christian Domínguez regresaron a nuestro país tras vivir una romántica luna de miel en Cancún, México. A su vuelta, el cumbiambero fue consultado sobre los planes a futuro que tiene con la bailarina. ¿Matrimonio? Veamos.

Christian Domínguez estuvo como invitado en el programa 'En boca de todos y allí reveló si planea dar el siguiente paso con Isabel Acevedo. Antes respondió al cuestionamiento del apodo de 'pisado' que le pusieron sus amigos. ¿Es pisado?

"Un poquito (pisado). Estoy todo el tiempo comunicándome, sumamente enfocado en mi trabajo, tranquilo. Concentrado en lo mío, en la relación, paseando con mi familia", dijo Christian Domínguez en 'En boca de todos'.



¿Christian Domínguez pidió matrimonio a Isabel Acevedo en México?

Christian Domínguez también se mostró seguro al mencionar que no tiene pensado casarse, por ahora. El líder de la 'Gran Orquesta Internacional' parece que planea disfrutar de su relación al máximo.

"No. No está en mis planes (casarse), si Dios quiere, en unos ocho o diez años. Se planificó viajar hace un par de meses, hacer un viaje relámpago que no interrumpa mi trabajo", agregó el cantante.

Recordemos que las imágenes del viaje de Isabel Acevedo y Christian Domínguez se filtraron en diversos programas de Espectáculos. Sin embargo, el premio al comentario más desatinado del mes se lo ganó Metiche, el panelista de Cuéntamelo Todo. ¿Por qué? Te lo contamos.