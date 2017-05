Christian Domínguez retuiteó duro mensaje contra Karla Tarazona, quiso justificarse y todo resultó peor [VIDEO]

Una de las polémicas más comentadas esta semana ha sido sin duda los mensajes que Christian Domínguez le ha dedicado a su expareja Karla Tarazona en su cuenta Twitter. Sin embargo, la polémica más grande se dio cuando el cantante de cumbia compartió en sus redes un mensaje de una fan que dejaba de la peor forma a la madre de su menor hijo.

"Estoy segura que se embarazó cuando las cosas estaban mal. Mujeres hacen eso creyendo que van a retener a un hombre por un hijo. Siempre me pareció bien calculadora. Ahora, no digo que Chavela me cae bien. Total, solo tú sabes como fueron las cosas", escribió la fanática de Christian Domínguez.

Estos dos mensajes fueron compartidos en la cuenta Twitter de Christian Domínguez. El cantante de cumbia recibió todo tipo de ataques en su contra por parte de varios usuarios en redes sociales pues compartir los mensajes de otra persona es aceptar o estar de acuerdo.

Ante esto, Christian Domínguez quiso poner paños fríos y señaló con un largo mensaje que él no quiso atacar a nadie y que solo le dio un like a un comentario sin darse cuenta. Además, manifestó que todos los medios decían las cosas a su manera, distorsionando la información.

"Me dijeron que le di me gusta a un comentario sobre mi bebé que supuestamente fue un error o que sirvió para retener a la persona... Pues declaré a una cámara pero ya que están pendientes de esta cuenta, aprovecho para aclarar inmediatamente y no estar haciéndolo a c/programa que cambia o entiende cosas que uno dice a su manera", escribió en sus cuenta Twitter Christian Domínguez.

Pero eso no fue todo. Christian Domínguez le echó la culpa a los programas de espectáculo por haber entendido mal lo que hizo y negó que eso sea así y prueba de ello es la actitud que tuvo cuando se dejó entrever supuestamente que era un mal padre.

Karla Tarazona decepcionada de Christian Domínguez.

