Christian Domínguez: Michelle Alexander dijo esto sobre reveladora foto con bailarina

“Después que no venga a llorar al hombro”, señaló la productora Michelle Alexander, luego de ver la fotografía donde Christian Domínguez aparece tomando de la cintura a la bailarina Isabel Acevedo, con quien habría pasado la Navidad.

“Que sean felices. ¿Si soy la madre protectora de Christian? Sí, pero cuando se rebelan, se rebelan. Que haga lo que quiera, que sea feliz, pero después que no venga a llorar al hombro. Ahora seré tipo Christian Domínguez (se tapa la boca). La gente es libre de enamorarse de quien quiera, mientras no haga daño a nadie. No sé los detalles ni quiero saberlos”, manifestó Michelle Alexander en ‘América Televisión’.

A su vez, aseguró que Karla Tarazona se encuentra tranquila por los rumores de una supuesta relación entre Christian Domínguez y su bailarina.

“Conversé con ella, está bien, chambeando con lo de su maquillaje, me ha dicho que quiere actuar, así que entrará al taller (en su productora de ‘Del Barrio’). La vida continúa y uno tiene que seguir”, indicó Michelle Alexander, quien añadió que hasta el momento no tiene planeado convocar a Christian Domínguez para que actúe en una de sus nuevas telenovelas.

FIESTA GARANTIZADA



Por otro lado, la jefa de prensa de la ‘Gran orquesta internacional’, Maritza Rodríguez, confirmó que tienen todas las garantías de seguridad para el evento ‘5 pa’ las 12’, donde se presentará el mencionado grupo este 31 en Lawn Tennis, de Jesús María.