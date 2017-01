Milena Zárate encaró a Christian Domínguez por exponerse constantemente con la bailarina Isabel Acevedo.

“Lo que no comparto contigo, como mamá, es que te expongas tanto con Isabel, aunque no sean nada. Te doy mi opinión como madre. Si veo a mi expareja, de quien recién me he separado, que lo ampayan, lo graban bailando, exhibiéndose, porque eso estás haciendo, me afectaría. Yo como madre, si recién he dado a luz (como Karla Tarazona), me va a chocar. A mí me dolería, así hayas terminado la relación”, dijo Milena Zárate a Christian Domínguez.

Inmediatamente, Christian Domínguez increpó a Milena por criticarlo y dijo que con Karla todo estaba claro.

“Daña y hiere cuando las cosas no están claras. Ustedes no saben desde cuándo viene esto (fin de la relación). Ustedes no pueden decir nada. No saben cómo fueron las cosas. Yo puedo pensar y opinar que en tu vida hay cosas que no comparto, pero no lo hago porque no conozco el fondo del tema”, dijo Christian Domínguez, totalmente incómodo.

“Obviamente, especularán porque eres persona pública y haces cosas públicas. Te sigues exponiendo con una persona con quien te han involucrado, después que anunciaras que te separaste de Karla”, le respondió Milena Zárate.

Luego Christian Domínguez señaló que él era ‘transparente y leal’.