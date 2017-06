Isabel Acevedo no ve algo malo en video de Christian Domínguez con la Miss Tarapoto [VIDEO]

La bailarina Isabel Acevedo aseguró de manera tajante que no perdonaría una infidelidad tras ser consultada por el video donde se ve a su actual pareja, Christian Domínguez, conversando amenamente con Alexandra Reátegui, una modelo de Tarapoto.



“En el video no veo nada de malo, solo está conversando. Además él me había contado lo que pasó. Eso no me da celos, él me explicó toda la situación... pero, ojo, jamás perdonaría una infidelidad, para nada”, dijo Isabel Acevedo.



Ante dicha afirmación, Christian Domínguez interrumpió a su pareja: “¿ Y quién lo perdonaría? Yo no, eso no se perdona”, sentenció.



Precisamente, sobre el video comprometedor con la Miss Tarapoto, Alexandra Reátegui, Christian Domínguez dijo que solo la saludó.



“Lo que siempre hacemos cuando vamos a un concierto es atender a las cámaras de los programas. Luego fuimos al box del empresario que nos contrató, allí saludamos a la chica, la conozco de toda la vida”, precisó Christian Domínguez.

Christian Domínguez ampayado

LANZÓ COREOGRAFÍA

En tanto, Karla Tarazona, luego de levantar polvo con la canción ‘La atorranta’, no tuvo mejor idea que crear una coreografía y pidió a sus seguidores que envíen videos con los mejores pasos para entregarles algunos premios y poder viralizar el tema que ha dirigido contra Isabel Acevedo.



“Qué feliz soy... si ustedes suben sus videos con la coreografía que muestro, ya sea individual o grupal, tendrán la oportunidad de bailar conmigo y Vero (Ávila), la cantante de este pegajoso tema”, agregó.



(J.V.)