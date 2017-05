Christian Domínguez: "Jamás he jugado con las mujeres"

Christian Domínguez aclaró que no es ‘mujeriego’ y que su relación con Isabel Acevedo marcha espectacular. Además, dijo que Diana Sánchez será una dura rival en la final de ‘El Gran Show’.

¿Qué reacciones se han dado por tu participación en ‘Solo una madre’ como la pareja de Yaco?



Todo bien. El tema se trató con respeto, nadie esperaba mi participación, pero ya ven, todo está bien.

Yaco dijo que no tenía miedo de que, al estar tan cerca tuyo, digan que es mujeriego, como aceptaste en cierta oportunidad...



(Ríe) Yaco es mi amigo y lo estimo mucho, pero aquella vez malinterpretaron mis palabras. Sí dije que era mujeriego, pero porque me gustan las mujeres, porque jamás he jugado con ellas, siempre las he respetado. Mis compañeras de trabajo pueden dar cuenta que siempre he sido muy correcto.

Hace unos días tuviste un intercambio de palabras con ‘Metiche’.



Mira, ese día me paré para declararle a Santi (Lesmes), pero luego apareció (Villavicencio) para hacer más de lo mismo (su show) y lo logró, porque su programa me dedicó más de una hora. La verdad, estoy harto de que se siga con el mismo tema.



¿Cómo va tu relación con Isabel?

​

Espectacular, cañón. Todo va bien, en familia, es perfecto.

Metiche vs Christian Domínguez

Esta semana competirán con Diana Sánchez, ella obtuvo un 11 en la gala pasada.



Sí, será duro, pero estamos ensayando duro para llegar a la final y alzar la copa de ‘El Gran Show’.



Tu hijo Valentino está en el extranjero (viajó a Disneylandia con Karla Tarazona y sus hermanitos). ¿Te comunicas con él?



Sí, lo veo por las videollamadas. Sé que está bien y disfrutando de su viaje.