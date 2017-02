Por: Bety Pashanasi



Carlos Cacho espera que el ‘amor’ que Christian Domínguez siente por su bailarina Isabel Acevedo no desaparezca tan rápido como pasó con Karla Tarazona, la madre de su hijo.

“Cuando Christian recién se comprometió con Karla, ellos se molestaron conmigo. Karla se ofendió y él también lo hizo, pero el tiempo me dio la razón y, aunque no soy hincha de Tarazona, cada vez que veo a Domínguez con su bailarina pienso en ella porque nadie puede construir su felicidad sobre las lágrimas de otras personas y menos, cuando tienes hijos”, añadió Carlos Cacho.

Pero él ha dicho que está enamorado de ‘Chabelita’, que es el amor de su vida y que le gustaría quedarse para siempre con ella...



Ojalá que sostenga esa declaración hasta el próximo año, porque ya sabemos que le gusta variar. La verdad, le deseo suerte, que encuentre estabilidad y sensatez emocional porque si sé que soy voluble, que soy un poco influenciable, no me comprometo, no me caso, no tengo hijos y soy una cometa al viento que picotea un rato y la pasa bien.

Acaban de viajar a Europa...



Creo que ellos se han metido sus viajes hace tiempo. Él es un hombre grande, sabe lo que hace, ha tomado decisiones en su vida que debe ‘bancarse’ y por las que debe ‘apechugar’.

SE PELEA CON RIVERO



Por otro lado, Carlos Cacho se enfrascó en un ‘dime que te diré’, vía Twitter, con Christian Rivero, luego que lo criticó por usar un saco negro de terciopelo en la transmisión del Miss Universo.

“Hoy no tienes nada que rajar de mi saco. Nos vemos en el Miss Callao, mudo te quedarás”, escribió Rivero.

“Me voy a guardar mis comentarios hasta verte el día de la final. Prepárate para mi lengua”, respondió Carlos Cacho.