Karla Tarazona saca las garras. La ex pareja de Christian Domínguez compartió feliz una fotografía con Valentino, el hijo en común que tiene con el cantante de cumbia. Sin embargo, no faltó alguien que se pasó de desubicado y puso en duda que el niño sea hijo de alguno de los dos ¡Increíble!

Aunque el comentario ya no existe porque el usuario decidió borrar misteriosamente su cuenta, la respuesta de Karla Tarazona aún continúa en redes. La mamá de los tres pequeños sacó las garras y puso en su sitio a todo aquel que ponga en duda su maternidad.

A través de su cuenta Instagram, Karla Tarazóna subió una foto con Valentino luciendo una pijama de Winnie The Pooh. Ella usaba uno de un minion. En la leyenda de la foto, escribió: "Como cuando quieres dormir y son 2 am y Winnie pooh quiere miel.. Pues así".

La fotografía ya cuenta con más de 9 mil likes. Los seguidores de Karla Tarazona elogiaron lo lindo que se veía su hijo luciendo esa pijama. Ella incluso agradeció las muestras de cariño hacia su familia.

Sin embargo, no faltó un desubicado que, parece, puso en duda la maternidad de Karla Tarazona y/o la paternidad de Christian Domínguez. El usuario fue tan cobarde que terminó por eliminar su cuenta Instagram, pero la respuesta de la exconductora aún se puede leer.

"¿Por qué la gente es tan ignorante? Jajaja. Ya da risa. Porque el niño salió castaño no es de uno ni del otro ¿de quien será? jajajaja tendría que poner foto de todaaaaaa mi familia hay algo que va en los genes. Los niños pueden salir parecido a alguien que no sea exactamente papá o mamá, sino abuelos, tíos, alguien que pertenezca a su árbol genealógico. Deberían de informarse antes de quedar como tarugos... Gracias", escribió en su cuenta Instagram Karla Tarazona.

Karla Tarazona y su hijo

Karla Tarazona y Christian Domínguez estuvieron en el ojo de la tormenta esta semana cuando el cantante de cumbia le envió una carta notarial. El novio de Isabel Acevedo le pidió a la mamá de su hijo que no hable mal de él en televisión. Como respuesta, la ex conductora le mandó una carta notarial declarando que no se rectificará sobre todo lo dicho.

Además, Karla Tarazona inició un juicio por alimentos con Christian Domínguez. Ella aclaró que hasta ahora el cantante ha cumplido con darle todo para su hijo, pero últimamente se retrasa con los depósitos. Con el proceso por alimento, espera que se mantenga un orden con los pagos.

Karla Tarazona responde a Christian Domínguez.

