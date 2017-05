Christian Domínguez a Leonard León: "No hablo de terceros"

El cantante Christian Domínguez no ocultó su fastidio tras las declaraciones de Leonard León, quien le pidió que no se meta con sus dos hijos con Karla Tarazona.

“Cada uno tiene su manera de trabajar, yo trabajo viniendo a grabar (‘Solo una madre’). Trabajo por mi nombre, no hablo de terceros, pero se entiende la desesperación de las personas. Si no he sido parte del juego antes, menos ahora”, comentó Christian Domínguez, quien evitó responder a las recientes declaraciones de su expareja Karla Tarazona.

“Es su manera de defenderse y darle la vuelta a las cosas”, señaló Christian Domínguez.

LLORÓ POR SUS HIJOS



Por su parte, Karla Tarazona no pudo evitar llorar, durante un enlace telefónico con el programa ‘Espectáculos’. “Si me quiebro no es por un hombre, sino por mis hijos, porque siempre voy a cargar en mis espaldas no haberles dado la familia que yo no tuve. Por circunstancias de la vida no se los pude dar, pero no quiere decir que serán unos niños infelices”, dijo entre lágrimas por sus problemas con Christian Domínguez.

SE SOLIDARIZA CON KARLA



En tanto, Vania Bludau negó haberle enviado una indirecta a Karla Tarazona tras el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter. “Aquí, relajada, viendo ‘Karma, la película’”, había escrito la modelo.

Sin embargo, después envió otro tuit. “Aclaración: No me burlo, lo mío (relación que tuve con Christian Domínguez) ya pasó. Al contrario, le recomiendo (a Karla) que crea en el karma, todo da vueltas. Tiempo al tiempo, el universo es increíble, sé paciente”, escribió.