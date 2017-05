Christian Domínguez: Esta fue la respuesta de Isabel Acevedo a Karla Tarazona luego de echarla como 'tramposa' [VIDEO]

Karla Tazarona disparó con todo a Christian Domínguez, pero sobre todo a Isabel Acevedo, a quien calificó de desleal y de no importarle que ella recién había dado a luz para meterse 'por los palos' y enamorar a su expareja.



"El que descubre el viaje a Chile es él (exnovio de Isabel Acevedo), el que se da cuenta de muchas cosas es él...Yo estaba dedicada a mi hijo, entonces yo no iba a las giras o a los conciertos, pero ella sí iba a todos", dijo Karla Tarazona, quien además detalló que la bailarina le había dicho a Christian Domínguez que se sentía mal.

Karla Tarazona habla de Isabel Acevedo

Sin embargo, Isabel Acevedo decidió no entrar en dimes y diretes con Karla Tarazona. La bailarina, muy calmada dijo que respetaba lo que ella decía, pero que prefiere mantenerse al margen.



"Yo me mantengo al margen, es una relación de ellos dos y yo la respeto. Ella puede opinar lo que quiera, respeto su decisión. Nunca la he mencionado, ni he dicho un comentario de ella", dijo Isabel Acevedo a 'Domingo al Día'.

Isabel Acevedo prefiere no opinar de Karla Tarazona. (Video: América Tv)

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LA DEFIENDE



Christian Domínguez, quien hoy dio una entrevista exclusiva a Trome, volvió a explicar que su relación con Isabel Acevedo recién empezó en diciembre. "Ella pudo haber viajado conmigo muchas veces, por sus motivos, por los míos, pero siempre va a quedar ahí. Yo no he tenido nada con Isabel hasta diciembre".



Asimismo, Christian Domínguez recalcó que Isabel Acevedo no fue la causante de su rompimiento con Karla Tarazona, sino que desde antes que naciera su hijo Valentino la relación iba mal y que en ningún momento hubo infidelidad.