Christian Domínguez dijo estar orgulloso por el cambio físico que ha dado ‘Chabelita’, al bajar de peso y lucir sus curvas.



“Todo cambio que es para bien, me llena de orgullo, me encanta. Cuando uno se siente bien, feliz y enamorado, pues se rejuvenece, trata de verse siempre mejor... pero no es que ella me haya rejuvenecido”, precisó el cantante, quien agregó que siempre la va a apoyar en sus decisiones. “Siempre la apoyo, le doy mi respaldo en las cosas que hace para crecer”, añadió Christian Domínguez.



Luego, comentó que sus problemas mediáticos no le afectan emocionalmente.



“Me sentiría mal si mis padres se encuentran enfermos, pero no por otras cosas, no me afecta. O quizá si peleo con Isabel, no podría ni salir a bailar”, dijo Christian Domínguez (J.V)

