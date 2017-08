Christian Domínguez debe el seguro de salud de su hijo, pero sí está al día con el de Isabel Acevedo [VIDEO]

La pelea entre Karla Tarazona y Christian Domínguez no tiene cuando acabar. Los exesposos simbólicos ya se mandaron cartas notariales y, lo más probable, es que terminen en juicio. La última perlita que soltó la ex del cantante es que él no cumple hace 45 días con pagar el seguro de su hijo.

Según contó Karla Tarazona, el broker de su seguro le informó hace un par de días que el seguro tiene un retraso de cuotas y, de seguir así, su hijo no podrá atenderse en las clínicas. Ella indicó que no tiene problemas en pagar por la atención de salud, pero Christian Domínguez tiene una responsabilidad con su hijo Valentino.

Eso no es todo. Karla Tarazona también reveló que Christian Domínguez no solo se hace cargo del seguro de su hijo Valentino y su hija mayor. Al parecer, el cantante también le paga a Isabel Acevedo la atención en clínicas.

"El mensaje decía bien claro: 'Christian la deuda de tu... no voy a decir el nombre...de la bailarina es tanto, tu deuda es tanto y en total es tanto. Así que por favor avísame cuando lo deposites'. Y ella estaba en la última cuota y él estaba en la quinta cuota, algo así. Ese es el mensaje que llegó al celular", dijo Karla Tarazona.

Seguro de salud del hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Eso no es todo. Karla Tarazona también indicó que Christian Domínguez la amenazó en dos oportunidades con quitarle la manutención de su hijo si seguía hablando de él. Además, declaró que ella no tiene miedo a irse a juicio porque el cantante ya no quiere conciliar.

"Existen unos audios de amenazas de él. La primera fue cuando me senté en el programa 'Dilema'. Que si yo me sentaba ahí las cosas iban a cambiar sobre la manutención de Valentino. Y la segunda amenaza fue cuando apareció el bebé en sus piernas y él manejaba. Yo a él le restringí las salidas por el tema que había sucedido y él se molestó y dijo que no era ningún h... y que no había conciliación y que nos vayamos a juicio", declaró Karla Tarazona.

El abogado de Karla Tarazona aclaró que Christian Domínguez no puede amenazar con quitar la manutención a su hijo como amenaza personal contra su ex esposa. Según el letrado, él debe cumplir con su responsabilidad. Por eso, para tener las cosas claras y las responsabilidades compartidas, se interpuso un juicio por alimentos.

Hasta el momento, Christian Domínguez no se ha pronunciado por las cartas notariales que existen entre él y Karla Tarazona. El cantante sigue poniendo como condición en sus conciertos, no permitir el ingreso de la prensa.

