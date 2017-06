Christian Domínguez a Tomate Barraza: "Es medio hue..." [VIDEO]

Christian Domínguez se olvidó de su amistad con Carlos 'Tomate' Barraza. El cantante de cumbia arremetió contra el panelista de 'Espectáculos' tras negarse a enlazar con el programa conducido por Jazmín Pinedo.

Tomate Barraza fue a buscar a Christian Domínguez en la inauguración de un salón de belleza. Sin embargo, cuando estaban a punto de hacer un enlace en vivo con Espectáculos, el panelista de Espectáculos contó a sus compañeros que él e Isabel Acevedo desaparecieron para evitar dar declaraciones.

Ante esto, Christian Domínguez decidió dar su descargo y señaló que Tomate Barraza dijo mentiras. Incluso, el cantante de cumbia señaló que el panelista de Espectáculos solo le provocaba 'meterle un lapo'.

"Me da ganas de meterle un lapo, por eso me burlo de él. Barraza dice que hemos huido de él, que yo dejé en la puerta y que ella se metió y yo me fui (...) Hue... y pavadas habla. Ha comido píldora de coj... en la mañana, ha comido manzana podrida, es medio hue... Ya le afectó el cerebro ¿qué tiene? No entiendo, habla hue...", dijo Christian Domínguez sobre Tomate Barraza.

Christian Domínguez destruye a Tomate Barraza

Al escuchar estas declaraciones, Tomate Barraza se quedó más que sorprendido por las palabras tan duras de Christian Domínguez. El cantante de salsa comentó que en el fondo sí le daba tristeza porque consideró al ex de Karla Tarazona como su amigo.

"Estoy triste, me da tristeza en el fondo. La intención no era hacer un enlace microondas para faltarle el respeto a él ni a su novia. Las cosas que haya pasado con Karla, que son lamentables, porque hay niños de por medio, son sus cosas. Yo he mantenido la amistad con ambos al mismo tiempo, sin meterme en las decisiones que ellos tengan", dijo Tomate Barraza.

Christian Domínguez, Tomate Barraza y Karla Tarazona compartieron varios enlaces en vivo en diferentes programas. Ahora, la situación cambió por completo. ¿Qué pasará ahora?