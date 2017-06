Christian Domínguez: ‘Tomate’ Barraza responde así a audios amenazadores

‘Tomate’ Barraza comentó que se siente amenazado tras el audio de Christian Domínguez, donde señala que lo golpeará, pero aclara que nunca se dejaría pisar el poncho.

“Lo que dijo lo siento como una amenaza, si más adelante pasa algo, sería lamentable, porque la violencia siempre genera violencia. No soy una persona agresiva, pero tampoco me dejo pisar el poncho”, indicó ‘Tomate’ Barraza.

Asimismo, ‘Tomate’ Barraza comentó que aún considera como un amigo a Christian Domínguez.



“Él sabe que no tengo mala leche contra su persona, y espero que sea feliz con Isabel. Lo único que me preocupa es que siga siendo buen papá, que no se desentienda de sus hijos. Es lógico que piense que sacaré cara por Karla, pero yo prefiero no meterme en sus problemas, los terceros sobramos”, expresó ‘Tomate’ Barraza, quien participará en el ‘Festival del Mar’, en la Costa Verde de Magdalena.