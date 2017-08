Christian Domínguez entabló 3 demandas contra Karla Tarazona ¡Incluyendo violencia psicológica! [VIDEO]

Christian Domínguez salió al frente a dar su descargo. El cantante de cumbia aprovechó una entrevista con Día D para dar su versión de los hechos sobre toda la ola mediática que se ha levantado por su enfrentamiento con Karla Tarazona. El 'wachimán' declaró que él no pensó en demandar a la madre de sus hijos pero está cansado de tantos ataques.

En conversación con ATV, Christian Domínguez aseguró que si toma estas medidas legales es porque se están diciendo mentiras y las versiones empiezan a cambiar. El cantante de cumbia declaró que meditó mucho antes de tomar la decisión de demandar a Karla Tarazona.

"Es demasiado. Esto ya es totalmente muy cansado, por no decir palabras más gruesas. Llegó el momento de hacerlo porque es una manera quizás de encontrar tranquilidad y parar esto y hacerlo vía legal porque ya están cambiando todas las versiones, mintiendo demasiado", comentó Christian Domínguez.

Por este motivo, el actor y bailarín decidió entablar tres demandas contra su expareja Karla Tarazona: por difamación e injuria, por violencia psicológica y hostilización. Así es. Christian Domínguez piensa llegar hasta las últimas consecuencias contra la madre de su hijo.

Christian Domínguez demandó tres veces a Karla

Como sabemos, Christian Domínguez envió carta notarial hace unas semanas advirtiendo con tomar medidas legales más severas. La sorpresa se la dio su ex cuando ella le respondió con otra carta notarial, agregando recomendaciones.

En la entrevista con Día D, Christian Domínguez fue cuestionado sobre si no sabe estar solo, pues siempre salta de relación en relación. "Te lo juro que cuando estoy en una relación no estoy pensando en tener otra. No es que esté desesperado por estar con alguien"

El cantante cumbia admitió que sí cometió errores, tal vez por no hacerle caso a sus padres. Christian Domínguez asegura que no es mala persona pero que se equivocó y ahora tiene una nueva oportunidad.

"Sé que no soy una mala persona, sé que he cometido muchos errores, sé que me equivoqué, no le hice caso a mis padres muchas veces, si les hubiese hecho caso habría hecho las cosas diferentes, pero ahora como mi madre lo dijo: me han dado una nueva oportunidad", dijo Christian Domínguez.

