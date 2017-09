Alondra García Miró es toda una artista. La modelo no solo ha demostrado su talento en las pasarelas, como diseñador y pronto como actriz. Ahora, también revela una nueva faceta: dibujante. ¿Cómo así? Christian Meier compartió una 'obra de arte' de la ojiverde que gana popularidad en redes sociales.

A través de su cuenta Instagram, Christian Meier compartió una fotografía de sí mismo en el avión rumbo a Miami, Estados Unidos. "Camino a Miami para ver cómo está todo después del huracán Irma", escribió como leyenda en la imagen.

Pero eso no es todo. En la fotografía no solo aparece Christian Meier, sino también Alondra García Miró, aunque luce con un 'look' diferente. ¿A qué nos referimos? Bueno, se trata de un dibujo de ella misma en base a un emoji de una mujer.

"Los envidiosos dirán que la de al lado es un dibujo. Artwork (Obra de Arte) by Alondra García Miró", escribió Christian Meier en la publicación. Obviamente, el actor y cantante bromea con sus seguidores, quienes parecen felices con esta publicación.

La fotografía de Christian Meier junto a 'Alondra García Miró' cuenta con más de 3 mil likes. Pese a que sus seguidores seguro quisieron comentarle la 'obra maestra' de su novia, se tuvieron que conformar con solo ponerle un corazón. La publicación del actor prohíbe cualquier mensaje.

Christian Meier viajó a Lima para formar parte de la presentación de la película 'Doble' que protagonizó junto al ahora ministro Salvador del Solar. Durante la conferencia de prensa, el actor manifestó estar muy feliz en el plano personal pero evitó referirse a Alondra García Miró.

Mientras tanto, la modelo que pronto tendrá su debut en la pantalla chica. Alondra García Miró protagonizará una serie producida por Pro TV que saldrá pronto en América Televisión. Así, la diseñadora decide incursar

