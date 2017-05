Christian Meier y Alondra García Miró: Natalie Vértiz reveló esto sobre el 'click' de la pareja en Argentina [VIDEO]

¡Uyuyuy! Ahora que Christian Meier y Alondra García Miró hicieron oficial su romance en alfombra roja internacional, salen a la luz más detalles de cómo inició su relación. La parejita coincidió en un evento en Argentina en donde se presentaba el show 'Sép7imo Día' del Cirque Du Soleil y Natalie Vértiz fue una de las testigos de cómo floreció este romance.

En conversación con el programa En Boca de Todos, Ricardo Rondón le preguntó a Natalie Vértiz si es que ella podía revelar más secretos de aquel encuentro entre Christian Meier y Alondra García.

Aunque en anteriores ocasiones, Natalie Vértiz no ha querido contar nada sobre la parejita, esta vez la conductora de Espectáculos de América Noticias se animó a contar más detalles de lo sucedido en Argentina entre Christian Meier y Alondra García

Alondra García y Christian Meier

"Te cuento que el día del show, yo me fui a dormir a la una de la mañana pero mi amiguis Alondra llegó y me contó que se quedó hasta las 5, 6 de la mañana. Yo no entiendo qué pasó ahí porque parece que nació el amor en ese momento. Yo me lo perdí todo", contó Natalie Vértiz sobre Alondra García y Christian Meier.

Pero eso no fue todo. Maju Mantilla le preguntó a la esposa de Yaco Eskenazi si es que Alondra García y Christian Meier ya se conocían o si era la primera vez que se veían. Aunque no estaba segura, Natalie Vértiz comentó que en el viaje hubo más cercanía entre ellos.

"Creo que ahí fue donde tuvieron más cercanía. Ahí de todas maneras, para mí hicieron el click. Por eso es que después de eso salió la foto en el avión", declaró Natalie Vértiz sobre la pareja.

Natalie Vértiz, Christian Meier y Alondra García Miró

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.