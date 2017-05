Christian Meier y Alondra García: ¿Melcochita tiene algo que decir sobre romance? [VIDEO]

El cómico Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, felicitó la relación que acaban de iniciar el actor Christian Meier y la joven modelo Alondra García Miró. Asimismo, dijo que no cree que el popular ‘Zorro’ necesite ‘ayudín’ para complacer a su pareja.



¿Considera ‘chibolero’ a Christian Meier?

No creo. Él tiene 46 años recién. Mira, yo tengo 80 años y mi mujer, Monserrat, 32.



Entonces, que no se avergüence...

No, para nada. Con tal que cumpla como hombre no hay problema. Solo paciencia, amor, que hagan la ‘vuelta de los siete mares’ y el ‘salto del gato’.



¿Cuál es el beneficio de estar con una mujer joven?

Te inyecta juventud. Yo tengo 80 años, ella está envejeciendo, la estoy exprimiendo. Y yo paradito, fresco, ja, ja, ja.

Alondra García y Christian Meier

¿Con o sin ‘ayudín’?

A veces con ‘ayudín’. La otra vez tomé esa pastilla y hasta la pastilla salió embarazada.



¿Cree que Christian Meier también necesite esa ‘pastillita’?

No, todavía. El hombre tiene el ánimo levantado. Tiene demasiada potencia.



¿Cómo va la grabación de la película ‘Gemelos sin cura’?

Muy bien, se estrena este 27 de julio. Será una comedia que enganchará a toda la familia.

