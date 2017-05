Christian Meier y Alondra García están de luna de miel: ¡Paolo Guerrero, no leas la nota! [VIDEO]

Como una luna de miel. La pareja del momento, Christian Meier y Alondra García Miró, decidió viajar a Estados Unidos para disfrutar su romance lejos de los ampays (¿y de los hinchas de Paolo Guerrero?).



Tanto Alondra García como Christian Meier han compartido en sus redes sociales imágenes de su estadía en el país del norte y demuestran que viven días tranquilos pero felices.



La ojiverde publicó algunas fotos y videos en la ciudad de San Francisco, mientras que Christian Meier compartió la imagen de un estudio de grabación en Los Ángeles, donde tendría que realizar algunos trabajos relacionados a su faceta como cantante.



Aunque la distancia entre ambas ciudades es de una hora en avión, fuentes cercanas a Alondra García y Christian Meier confirman que estarán juntos por más días afianzando su relación y viendo la posilibilidad de trabajar juntos en futuros proyectos.

Alondra García Alondra García ahora sí enterró a Paolo Guerrero.

LE DESEA FELICIDAD

Por otro lado, Paolo Guerrero le deseó toda la felicidad del mundo a Alondra, quien hace unos días fue oficializada por Christian Meier como su nueva pareja.



“De eso no voy a hablar (romance de Alondra García y Christian Meier), no tengo nada que decir. Yo estoy feliz, muy bien”, dijo Paolo Guerrero al programa ‘Domingo al día’.



Sin embargo, se comportó como caballero al desearle lo mejor a Alondra García, con quien convivió dos años.



“Le deseo lo mejor a ella, fue una linda chica, increíble. Se terminó, pasó y ya está, tenía que pasar (su nueva relación). Desearle todo lo mejor... yo estoy feliz y se me puede ver en la cancha... soy un angelito, tengo una coronita, mira mi cara de inocente, yo me porto bien”, acotó Paolo Guerrero.

