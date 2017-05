Christian Meier y Alondra García: 'Puchungo' Yáñez dio su bendición al 'Zorro' [VIDEO]

Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez habló muy bien de Paolo Guerrero, luego de los comentarios que se generaron por la nueva relación de Alondra García Miró con Christian Meier.



“A Paolo le va bien, es un chico exitoso, un referente. Es de los más pedidos en Perú. Está haciendo bien su vida deportiva. Esperemos que siga entusiasmado para que la selección vaya al mundial”, dijo el exfutbolista.



Asimismo, pidió que dejen ser feliz a la nueva pareja porque no le han hecho daño a nadie.



“Alondra García no es un niñita, ya sabe lo que quiere. Además, era una chica soltera desde hace varios meses. Christian Meier es un galán muy exitoso, maduro y de gran trayectoria, siempre manejó bien su vida personal. Creo que para el amor no hay edad, que sean felices. Ojalá pueda conocer a una chica tan joven y guapa”, expresó Puchungo.

Alondra García y Christian Meier

