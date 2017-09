Christian Meier publica videos de sus hijas adolescentes cantando y sorprende a sus fans [VIDEO y FOTOS]

Christian Meier compartió dos videos en Instagram de sus hijas adolescentes cantando. El actor se siente el hombre más feliz del mundo al escuchar el talento de sus pequeñas. Sin duda, Tiara y Gia Meier seguirán los pasos de sus padres.



En el primero video se ve a Christian Meier tocando el piano para Gia, quien tiene 13 años. La pequeña entona una canción de Sam Smith. "Domingo por la noche, ella me cuenta que ya sabe tocar la nueva canción de Sam Smith que salió apenas hace dos días. Me la enseña y terminamos tocándola juntos", escribe el actor en Instagram.



Christian Meier se siente muy orgulloso de su hija Gia. "Probablemente de espaldas no se note pero mientras toco el piano para ella, pienso que soy el hombre más feliz", continúa el actor sobre su hija de 13 años. Ese video tiene 48.969 reproducciones.



En el segundo video que publicó el actor aparece su hija Taira Meier. La adolescente de 16 años también canta una canción de Sam Smith. La grabación tiene más de 14.637 reproducciones. Los fans de Christian Meier se encuentran admirados con el talento de las chicas.



