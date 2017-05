Christian Meier: No vas a creer lo que Milett Figueroa dijo sobre el mal aliento del actor [VIDEO]

Milett Figueroa se volvió a encontrar cara a cara con Sheyla Rojas en una nota especial donde hablaron de los besos que se da la exganadora de 'El Gran Show' junto a Yaco Eskenazi en la novela 'Solo una madre". Ademas aprovecharon para comentar sobre Christian Meier y su supuesto mal aliento.



Milett Figueroa sostuvo que es muy agradable trabajar al lado de Yaco Eskenazi, pero no pudo evitar que Sheyla Rojas le lanzara su 'chiquita' cuando hablaba de los besos que se daba con el exguerrero.

Milett Figueroa sobre mal aliento de Christian Meier

Pero lo que Milett Figueroa no esperaba era que Sheyla Rojas le preguntara por el galán de moda, Christian Meier, quien hace unos días oficializó a Alondra García como su pareja oficial.



Sheyla Rojas se acercó a Milett Figueroa y le preguntó sobre el mal aliento de Christian Meier, a lo que la exbailarina respondió "ah no sé, yo no sé nada", dijo nerviosa.