Hernán 'Churrito' Hinostroza recientemente cumplió un mes de relación con Oreana Santa Maria Salomon. Por ese motivo decidió dedicarle un video con las imágenes más románticas de su relación. La joven compartió el video en su cuenta Facebook celebrando su amor.

El programa 'Amor Amor Amor' informó sobre la nueva relación del 'Churrito' Hinostroza. Sin embargo, fue Brunella Horna quien reveló que el futbolista de Melgar intentó 'afanarla' hace algunos años tras escribirle por chat. Pero no todo quedó ahí. Karla Tarazona también comentó que el deportista le escribió el año pasado por Facebook.

"Lo que pasa es que el Churrito es muy conocido por escribirle por redes sociales a todo el mundo. Hace tiempo (me había escrito) Al Facebook me escribía un tal Hernán y yo no sabía quién era. Pero no solamente conmigo. Un montón de amigas, chicas reality me decían: 'el Churrito todo el día me escribe'. Así que a la nueva novia: revisa el Facebook ah", dijo Brunella Horna.

Pero eso no fue todo. Karla Tarazona también estaba en el set de Amor Amor Amor y contó que el Churrito Hinostroza también intentó hablar con ella. "Tenemos un amigo en común que es bien amigo mío y yo le dije: 'dile a tu amigo que no me escriba porque a mí no me gustan los chibolos' Te pone: 'hola, ¿cómo estás?' Lanza el anzuelo a ver quién cae".

Churrito Hinostroza

Incluso el Zorro Zupe contó que Churrito Hinostroza también le escribió hace un tiempo para preguntarle cuándo juntarse para salir en grupo. El polémico personaje declaró que hasta ahora, no conoce en persona al futbolista.

"Zorro, hola ¿qué tal? ¿Qué es de tu hermosa vida? ¿Por dónde andas?", leyó Gigi Mitre desde el celular del amigo de Tilsa Lozano la conversación con Churrito Hinostroza.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.