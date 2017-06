Cindy Marino dijo que el futbolista Jefferson Farfán es un ‘negrito lindo’, pero descartó cualquier acercamiento con la expareja de Yahaira Plasencia.



“Nunca he tenido algo con Farfán... Eso es falso. ¿De dónde salen esos rumores? No sé. En verdad, a Jefferson lo vinculan con todas. Me parece un negrito lindo. No hemos tratado directamente, cara a cara. Lo he visto, sí”, precisó Cindy Marino.



En otro momento, aseguró que no le deslumbra una ‘billetera gruesa’, pero sí un hombre trabajador y con personalidad.

“No me deslumbra un hombre con plata, pero tampoco me interesan los buenos para nada, quiero a alguien que sepa trabajar. Tantos payasos se acercan y creen que con dinero pueden conseguirlo todo. Es la peor manera de conquistar a una mujer, mostrando la billetera”, dijo Cindy Marino, quien no descartó enamorarse de un futbolista.



“No sé si me vaya a enamorar de un futbolista, albañil o bombero. Deseo enamorarme de la personalidad del hombre”, manifestó. (J.V.)

