13 Reasons Why: Selena Gomez compartió el primer adelanto de la segunda temporada [VIDEO]

La exitosa 13 Reasons Why contará con segunda temporada. Así fue dado a conocer por la cantante y productora Selena Gomez, quien publicó en su cuenta de Instagram el primer teaser de la nueva entrega de la serie de Netflix.

‘Su historia todavía no ha terminado. La segunda temporada de 13 Reasons Why está en camino’, escribió la ex estrella de Disney en su Instagram.

En el adelanto de 13 Reasons Why se pueden ver algunos escenarios de la primera temporada. Es así que muestra el patio de la escuela secundaria Liberty, la tienda de la familia de Hannah, el cine Cresmont, el café Monet y la mansión de Bryce.

Teaser de la segunda temporada de 13 Reasons Why.

Al momento se desconocen más detalles sobre la segunda temporada de 13 Reason Why, una producción original de Netflix que fue lanzada en marzo y que ya para abril era la más vista de todo su catálogo. Asimismo tampoco se han confirmado las identidades de los actores que continuarán o si la historia tendrá nuevos personajes.

Selena Gómez, productora ejecutiva de “13 reasons why” Selena Gómez, productora ejecutiva de “13 reasons why”

Cabe indicar que 13 Reasons Why está basada en la novela del mismo nombre de Jay Asher. La serie ha recibido muchos elogios pero también críticas por abordar tan abiertamente el tema del suicidio adolescente, el mismo que es consecuencia del bullying escolar.

“13 reasons why” “13 reasons why”

La primera temporada de 13 Reasons Why contó con la participación de actores como Katherine Langford (Hannah), Dylan Minnette, Christian Navarro, Miles Heizer y Kate Walsh. Varios de ellos fueron considerados para los MTV Movie & TV Awards.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.