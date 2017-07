Batgirl: Se filtra la lista de candidatas para la película de la Batichica [VIDEO y FOTOS]

Después del rotundo éxito de Wonder Woman, Warner Bros decidió poner todo en marcha para seguir produciendo más películas del universo de DC Comics. Una de ellas es el film en solitario de Batgirl, más conocida en Latinoamérica como la Batichica.

Dirigida y escrita por Joss Whedon, director de The Avengers, Batgirl nos contará la historia de esta superheroína perteneciente al mundo del conocido ‘Caballero de la noche’, Batman. Y aunque aún no hay una versión oficial sobre quién encarnará al personaje, un usuario de Reddit filtró una importante y reveladora información.

Según esta fuente, un conocido suyo fue contratado para realizar el arte de los personajes basándose en nueve actrices. Estas artistas son muy jóvenes y como era de esperar, bastante hermosas. Conócelas a continuación.

Elle Fanning (Neon Demon/Live By Night)

Olivia Cooke (Bates Motel)

Bella Throne (Shake It Up!)

Katherine Langford (13 Reasons Why)

Margaret Qualley (The Leftovers)

Jane Levy (Don’t Breathe)

Emma Roberts (Scream Queens)

Haley Lu Richardson (Split/Edge Of Seventeen)

Naomi Scott (Power Rangers)



El usuario de Reddit también reveló que la favorita es Katherine Langford, más conocida por la serie de Netflix 13 Reasons Why. Las segundas favoritas con Elle Fanning, Jane Levy y Margaret Qualley.

Katherine Langford. Katherine Langford.

Cabe indicar que esta información de Reddit no ha sido confirmada por ningún medio oficial. Asimismo contrasta con los primeros reportes, donde afirmaban que la posible elegida iba ser una mujer afroamericana. Y es que todas las actrices que mencionamos son caucásicas.

Elle Fanning. Elle Fanning.

Finalmente el rumor sostiene que Warner Bros anunciaría el casting en la Comic-Con de San Diego que tendrá lugar este mes. Solo nos queda esperar que alguien de la producción se pronuncie para conocer por fin a la intérprete de Batgirl.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.