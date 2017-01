Chucky: el muñeco diabólico regresa en nueva película [VIDEO y FOTOS]

Universal Pictures acaba de subir un video en YouTube donde anuncia la tan esperar continuación de las aventuras de 'Chucky'. La nueva entrega del Muñeco Diabólico se titulará: 'Cult of Chucky' y las grabaciones se iniciarán el 9 de enero en Canadá.



Son millones las personas que crecieron con las aventura de 'Chucky' durante la década de los 80 y 90. Desde un inició, la obsesión por el Muñeco Diabólico por apoderarse del cuerpo de Andy Barclay marcó a miles de niños en todo el globo.



El nuevo tráiler de 'Chucky' no tiene ninguna escena nueva, obviamente, pero hace un recuento de todas las aventuras que ha tenido a lo largo de 6 películas. Se proyecta que 'Cult of Chucky' se estrenará en octubre de este año y solo será para formato de video en casa.



Sí, Halloween será la fecha destinada para el retorno de 'Chucky' al videohome. El film estará dirigido por Don Mancini, creador de la saga y responsable del guión de las dos últimas películas Seed of Chucky y Curse of Chucky.



Otro que retorna a la saga es Brad Dourif, quien prestó su voz para interpretar a 'Chucky'. También regresa Fiona Dourif en el papel de la joven Nica Pearce.



Es Nica Pearce la que narra el tráiler de 'Cult of Chucky' y se encuentra internada en un hospital psiquiátrico y señalada como la culpable de los crímenes de Woody Chiflado.



Otro personaje que repite el plato será Tiffany, amante de 'Chucky', y retorna como figura de acción.