Cine: ´Cincuenta sombras más oscuras´ y todas los estrenos de la semana

Cincuenta sombras más oscuras

Tras su ruptura con Christian, Anastasia aceptará un trabajo en una editorial de Seattle. Allí conocerá a Jack Hyde, su jefe, que poco a poco se irá encaprichando con ella e intentará seducirla a toda costa, para disgusto de Christian. Mientras lucha contra sus propios demonios del pasado, el joven no dejará de pensar en Ana. Y ella, por su parte deberá enfrentarse a la ira y la envidia que le provocan las mujeres que la precedieron como amante de Grey. ¡Aaaaaaaasu! ¡Quuuuué fuuuuuuuueeeeerte!

John Wick 2: Un Nuevo Día para Matar

El legendario asesino John Wick se ve obligado a salir del retiro por un exasociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo. ¡Esta pela promete!





Moonlight

Con ocho nominaciones al Oscar, incluida Mejor película, cuenta la historia de Chiron, un chico afroamericano que crece en uno de los barrios más bravos de Miami. A medida que pasan los años, el joven vive una constante e intensa lucha interna, para descubrirse a sí mismo. Además de sufrir un constante acoso escolar, el fantasma de la homosexualidad se hace presente en la vida de Chiron. En su camino explorará la masculinidad, la sexualidad y tendrá que hacer frente a conflictos con su propia familia. ¡PELICULÓN!



Lego Batman – La Película

Para los más pequeños de la casa llega Lego Batman – La película. En esta oportunidad el irreverente ´Caballero de la Noche´, que también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar la ciudad de Gotham de un peligroso villano, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo, y tendrá que aprender a trabajar con sus demás aliados. ¡Y todo es como en los juguetes de Lego! ¡ALUCINANTE!



