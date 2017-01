¡Eeeeeesa gente! Buenas tardes, cocherita, vengo embaladito, pero antes de contarte sobre las últimas películas que llegan a nuestro cine esta semana, déjame ponerme cómodo: enciendo el ventilador, me sirvo un vaso con agua bieeeen helada -que este calor está insoportable-, y listo.



Ahora sí. Esta semana hay de todo como en botica. Tenemos desde drama hasta dibujos animados, así que no hay pretexto para no pasarla bien con los patas, hermanos, primos o tu ´peor es nada´. Ahora no seas ´duracel´ y por lo menos ponte la canchita. Ya no me voy en floro y te dejo los avances de las películas.

Resident Evil: El Capítulo Final

Alice es la única sobreviviente de lo que estaba destinado a ser la última resistencia de la humanidad contra los no-muertos. Ahora, ella tiene que volver a donde comenzó la pesadilla – La Colmena en Raccoon City, donde la Corporación Umbrella está reuniendo sus fuerzas para un ataque final contra los supervivientes que quedan del apocalipsis. ¿Podrá lograrlo?

El Soñador

Sebastián es aceptado dentro de una banda de jóvenes que roba edificios y almacenes cerca del puerto. Sin embargo a través de sus sueños escapa de la realidad que le tocó vivir. En el camino todo se complica cuando encuentra el amor en Emilia, hermana del jefe de la banda. ¡Peliculón! ¡Varón, apoya el cine peruano!



Hasta el último hombre

Esta cinta cuenta la historia de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la Batalla de Okinawa en la II Guerra Mundial. Tras enfrentarse a las autoridades militares y a un juicio por su negativa a empuñar un arma, es enviado a servir como médico al frente japonés. ¿Sobrevivirá? ¡Mira el tráiler! ¡Peliculón nominada al oscar!

Bailarina

¡Para los más pequeños de la casa llega ´Bailarina´! Felicia es una niña que vive en Normandía y que de repente se queda huérfana. Ayudada por un amigo llegará a París, donde se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la Grand Opera House y así luchar por tener la vida que desea.



Bueno gente, ya soy fuga. Mi pata Alan me está esperando para darle un mano con la sesión de fotos de las Malcriadas. A propósito, no te olvides de votar por estas bellezas para la Malcriada del 2016. Nos vidrios.