Cine, estrenos de la semana: resumen y tráiler ;)

Plan Maestro

Un agente del FBI sigue la pista de unos ladrones de bancos cuyo motín tienen por costumbre donar a la caridad. Durante la investigación, el agente descubre que el director de uno de los bancos ha encubierto de alguna manera a los ladrones, lo que creará gran confusión en el caso. No creerás lo que pasará luego.

Plan maestro, tráiler.

Inseparables

Felipe es un multimillonario que ha quedado tetrapléjico debido a un accidente y solo tiene a Tito como su asistente personal. El trato entre ellos en un principio es puramente laboral, pero con el correr de los días se irá transformando en una relación casi familiar, de patas, de hermanos. Ahora Felipe comenzará a vivir de nuevo y a disfrutar de la vida que creía haber olvidado.



Pasajeros

Una nave espacial que viaja a un planeta-colonia lejano y transporta a miles de personas, tiene una avería en una de sus cámaras de sueño. Como resultado, un único pasajero se despierta 90 años antes de tiempo. Ante la perspectiva de envejecer y morir solo, finalmente decide despertar a un segundo pasajero. Lo que pasa luego es totalmente ¡A-LU-CI-NAN-TE!



